Motorista é flagrado levando a sogra em porta-malas de carro

De acordo com a polícia local, a família está de férias em Florianópolis e agiu de tal forma para economizar; caso aconteceu nesta quinta-feira (13)

Durante abordagem da Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina (PMRv), um motorista argentino foi flagrado transportando a sogra no porta-malas. O caso ocorreu nesta quinta-feira (13/2), em Florianópolis.

De acordo com a PMRv, a família havia alugado um carro e se dirigia à praia. A senhora, mãe da mulher do motorista, que estava no banco do carona, tinha sido acomodada no porta-malas ao lado de objetos como cadeiras, sacolas com comida e um cooler.

Criança sem cadeirinha No banco de trás do carro, estavam três passageiros, entre eles uma criança, que estava fora da cadeirinha obrigatória para a idade dela.

O motorista foi autuado por conduzir veículo transportando passageiros em compartimento de carga, por transportar crianças sem respeitar as normas de segurança especiais. Ele foi liberado após regularizar a situação do veículo.