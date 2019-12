Motorista é brutalmente assassinado com mais de 70 facadas

Thiago Lima Guimarães, de 25 anos, ao perceber a ação dos indivíduos, ainda tentou correr enquanto era apunhalado

O motorista de aplicativo Thiago Lima Guimarães, de 25 anos, foi brutalmente assassinado com mais de 70 facadas. O corpo foi achado no fundos da casa de um familiar da vítima, localizada no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Segundo a Polícia Civil, quatro homens, ainda não identificados, encurralaram a vítima e desferiram os golpes de arma branca.

Conforme relatos dos familiares à polícia, a vítima estaria ingerindo bebida alcoólica em um bar no bairro Monte Sião, zona leste da cidade, quando por volta de 5h os criminosos encurralaram Thiago, que, ao perceber a ação dos indivíduos, tentou correr enquanto era apunhalado. O motorista ainda conseguiu pular dois muros até cair morto no quintal da casa da avó.