Motorista é arremessado de caminhão e fica ferido em acidente no ES

A Hydra Irrigações, localizada em Linhares (Norte do Espírito Santo), foi reconhecida como uma das maiores e melhores empresas do segmento, em uma premiação nacional. Com quase três décadas de atuação por meio da oferta de soluções para o campo, a empresa dirigida pelo engenheiro agrônomo Elídio Torezani se destaca pelo pioneirismo na adoção das técnicas mais modernas para a melhoria da produção e para a economia de recursos.

O prêmio “Parceria pelo mundo”, promovido pela israelense Netafim, ainda coloca a capixaba entre as quatro organizações do segmento situadas na categoria diamante, que reúne os principais fornecedores de produtos voltados à irrigação localizada.

Viagem técnica

Por meio da premiação, Elídio Torezani vai para Israel, berço da irrigação localizada, criada na década de 1960. Este tipo de sistema prioriza a economia de água e a otimização do recurso para que as plantas sejam nutridas de forma eficaz e dinâmica. No país oriental, será promovida uma viagem técnica para conhecer a trocar experiências, conhecer novas tecnologias e pontos turísticos, além da sede da Netafim.

Bruno Costa, gerente de produto da Netafim, destaca os diferenciais que fizeram a Hydra Irrigações se sobressair entre tantas outras organizações avaliadas: “A Hydra é um distribuidor cujo pioneirismo e inovação sempre se destacaram, além de seu excelente nível técnico, profissionalismo e parceria”, afirma.

Neste ano, além da Hydra, foram premiadas 17 outras organizações em diversas categorias.

Sobre a Hydra Irrigações

A Hydra Irrigações é uma das empresas detentoras da tecnologia mais avançada no segmento em nível nacional.

Pioneira na aplicação de conhecimento e de técnicas para priorizar a economia de água na irrigação no País, a empresa, com sede em Linhares (ES), tem experiência de quase três décadas de atuação e pesquisa para associar em seus projetos critérios agronômicos rigorosos a equipamentos de ponta. O objetivo é promover alta performance de todos os recursos, considerando as necessidades e especificidades de cada cliente.