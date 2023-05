Motorista de ônibus é preso após atropelar e matar mulher na faixa de pedestre; vídeo

Atropelamento foi registrado por uma câmera de videomonitoramento

Uma mulher de 31 anos morreu após ser atropelada por um ônibus enquanto atravessava na faixa de pedestres na manhã desta terça-feira (23), na zona leste de São Paulo. O acidente foi registrado por uma câmera de monitoramento da rua e o motorista do coletivo foi preso em flagrante.

Cynthia Montiel Barbosa estava a caminho do trabalho, na avenida Amador Bueno da Veiga, quando foi atingida. De acordo com investigação da polícia, ela teria atravessado a rua quando o sinal para pedestres estava verde.

+ Mulher atropela marido e amante após descobrir traição; vídeo

O motorista do ônibus, de 64 anos, alegou que quando olhou o semáforo pela última vez ele estava verde e depois prestou atenção em outro carro no trânsito e não viu a mulher. Em outra versão, ele afirmou que a luz do sol atrapalhou sua visão.

Segundo o SBT, as imagens do circuito que flagraram o acidente contribuíram para a investigação da polícia. Foi constatado que a vítima estava atravessando no sinal verde para o pedestre. O motorista do coletivo foi preso por homicídio com dolo eventual.

Vídeo: