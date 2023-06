Motorista de funerária morre após colidir de frente contra ônibus

O motorista de um carro funerário morreu, na manhã desta quinta-feira (1º/6), após colidir frontalmente contra um ônibus em uma rodovia na zona rural do município de Goiatuba, no sul goiano. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem ficou preso às ferragens do veículo.

Segundo os bombeiros, o acidente aconteceu na GO-040, no trevo da GO-320. Os militares tiveram que usar técnicas de desencarceramento para tirar o corpo do motorista do veículo, que ficou com a frente completamente destruída.

Informações iniciais dão conta de que o motorista não teria visto o ônibus a tempo, por conta da neblina. Ainda de acordo com os bombeiros, o veículo não transportava nenhum corpo no momento do acidente. Já o ônibus estava com 35 passageiros, quatro deles sofreram escoriações leves.