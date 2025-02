Motorista de carreta que causou acidente com 12 mortos é preso

Motorista de carreta teria invadido pista e atingido o ônibus. Ele responderá por homicídio culposo, lesão corporal culposa e fuga do local

O motorista da carreta que colidiu com um ônibus em tragédia que deixou 12 estudantes mortos no interior de São Paulo será preso em flagrante e responderá por homicídio culposo, lesão corporal culposa e fuga do local do acidente, segundo a Polícia Civil.

O homem, de 51 anos, teria invadido a pista e atingido o ônibus de estudantes. Após a colisão, ele recebeu atendimento médico no Pronto Socorro Álvaro Azzuz e foi encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Franca, onde está sob escolta policial. As informações são da Secretaria da Segurança Pública.

O ônibus viajava com estudantes em direção a São Joaquim da Barra, na mesma região, quando colidiu com um caminhão na Rodovia Waldir Canevari, a 17 quilômetros de Nuporanga. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 22h55 dessa quinta-feira (20/2) para atender a ocorrência.

O que se sabe

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 22h55 dessa quinta-feira (20/2) para atender a ocorrência de uma colisão lateral entre um ônibus e uma carreta.

O ônibus transportava estudantes da Universidade de Franca (Unifran), que faziam o trajeto de volta para casa.

O coletivo fazia uma rota alternativa à tradicional pela Rodovia Prefeito Fábio Talarico (SP-435), que foi interditada em novembro do ano passado para obras em uma ponte.

Segundo a Secretaria da Segurança, o motorista da carreta, Evandro Rogério Leite, está hospitalizado sob escolta policial. Ele será preso quando receber alta e deve responder por homicídio.

Foram confirmadas 12 mortes entre as vítimas, todas eram estudantes universitárias.

A Unifran decretou luto oficial de três dias.

A Atlética Unificada da Unifran lamentou a morte dos estudantes.

Segundo a Defesa Civil, um paciente foi transferido para Franca com traumatismo craniano, três seguem internados, em estado estável e sem risco de morte.

Os demais foram liberados após atendimento.

Serão realizados dois velórios, inicialmente em cerimônia reservada aos familiares. Posteriormente, haverá uma despedida aberta ao público em São Joaquim da Barra.

Além dos 12 mortos, o Corpo de Bombeiros diz que 19 pessoas foram socorridas com vida. A estudante de enfermagem Lívia Tavares, de 23 anos, foi identificada como uma das vítimas. Ainda não se tem a confirmação de outros nomes.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que a Polícia Técnico-Científica foi acionada e trabalha para fazer a identificação das vítimas no menor tempo possível. A ocorrência está em elaboração na Central de Polícia Judiciária de São Joaquim da Barra, e mais informações serão fornecidas ao término do registro.