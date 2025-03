Motorista de carreta morre após veículo cair em ribanceira na BR 101

O veículo parou com as rodas para cima em um local de difícil acesso. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Ecovias 101, concessionária responsável pela rodovia, e o Corpo de Bombeiros participaram da operação para retirar a carreta do local e fazer o resgate do corpo do motorista que ficou preso às ferragens. Ainda não há informações sobre a carga que era transportada no veículo.

RODOVIA DO CONTORNO