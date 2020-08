Motorista de app reage a assalto e mata criminoso com facada na barriga

O acusado pelo crime não resistiu aos ferimentos. Vítima estava trabalhando no Recanto das Emas quando foi abordada

Um motorista de transporte por aplicativo reagiu a um assalto na madrugada desta quinta-feira (6/8), no Recanto das Emas. De acordo com a ocorrência registrada na Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a vitima estava trabalhando quando reagiu à ação criminosa e entrou em luta corporal com o criminoso.