Motorista de app morto em São Mateus teve dedo cortado para bandido usar a digital

Na casa onde o suspeito, de 17 anos, foi encontrado, a Polícia Militar localizou uma sacola com a quantia de R$ 3.500 em espécie

Encontrado morto em um lago no bairro Santa Terezinha, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, o motorista de aplicativo Antonio Marcos Carrilho Valfré, de 49 anos, teve o dedo cortado pelo criminoso para o uso da digital no saque de dinheiro, disse o cunhado da vítima, Valter Pigati. Um adolescente de 17 anos, suspeito de envolvimento no crime, foi apreendido e autuado em flagrante por ato infracional análogo ao crime de latrocínio, de acordo com a Polícia Civil.

Foi encontrado pela Polícia Militar no local onde o adolescente foi detido uma sacola com uma quantia de R$ 3.500 em dinheiro. “Eles chegaram a sacar R$ 3 mil dele, roubando, então quer dizer, até cortar o dedo dele ele (assaltante) cortou para poder usar digital, então os caras queriam roubar mesmo, aí ele reagiu e com certeza foi isso que aconteceu”, revelou o cunhado da vítima.

Parentes relataram à TV Gazeta que a vítima havia recebido um pedido de corrida com destino à cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia. E disseram que tentavam contato com Antônio Marcos desde a hora do almoço. No entanto, eles não conseguiram retorno. O motorista, conforme afirmaram, atuava na área há cerca de dois anos.