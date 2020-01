Motorista de app larga famoso na rua por medo de ser assaltado; assista

Na última segunda-feira (27), DJ Pelé, famoso por hits como Cara Quente e Melhor Que Minha Ex , chamou a atenção da web ao relatar que um motorista de aplicativo não quis levá-lo ao destino por achar que ele iria assaltá-lo.

“Ontem um motorista [de aplicativo] não quis me levar até o destino final, pois achou que eu iria assaltá-lo. Parou no meio da linda amarela (Rio de Janeiro) e chamou os policiais. Lamentável esse mundo que vivemos…”, declarou o famoso .

Após falar sobre o assunto no Twitter , o famoso recebeu apoio da classe artística. Pocah, por exemplo, se solidarizou com a situação do amigo. “triste e de coração partido”, disse ela com uso de emojis. Até o momento o motorista não foi identificado. A empresa a qual o motorista é vinculado também não se proununciou.

Ontem um motorista da uber não quis me levar ate o destino final pois achou que eu iria assalta-lo. Parou no meio da linda amarela e chamou os policiais. Lamentável esse mundo que vivemos… pic.twitter.com/1sH8uhfRGL — DJ PELÉ (@djpelee) January 27, 2020