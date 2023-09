Motorista de app é acusado de estuprar mulher que não pagou corrida

Crime ocorreu no Rio de Janeiro, depois de o motorista se recusar a aceitar pagamento no crédito, como havia sido marcado no aplicativo

Uma mulher de 35 anos afirma ter sido estuprada por um motorista de aplicativo durante uma corrida em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O crime teria ocorrido na madrugada de 21 de agosto.

A vítima relatou que solicitou uma viagem pelo aplicativo inDrive na Rua General Rocha, em Olaria, para casa, em Santa Cruz. Mas quando chegou ao destino, o motorista recusou que a viagem fosse paga no crédito, como havia sido marcado no momento do pedido, e exigiu dinheiro ou Pix. Ela não conseguiu e ele a levou para uma rua escura, onde o homem a estuprou como forma de pagá-lo pela corrida.

Em nota, o inDrive afirma estar ciente dos acontecimentos. “Abrimos investigação interna para apurar o caso. O motorista encontra-se bloqueado temporariamente até esclarecimentos de todos os detalhes e fatos do ocorrido”, informa.