Motorista de aplicativo é sequestrado e tem carro roubado no Norte do ES

Homem disse que sofreu uma emboscada ao deixar o passageiro no local desejado

Um motorista de aplicativo foi sequestrado na noite da última quinta-feira (06), em Linhares, Norte do Espírito Santo. As informações são da Nova Onda.

Segundo relato da vítima, ele aceitou uma corrida para levar um homem do Hospital Geral de Linhares (HGL) para a localidade de Baixo Quartel e, durante o percurso, ele foi vítima de uma emboscada.

O condutor narrou que, no meio do caminho, quando o cliente foi desembarcar, entraram duas pessoas no carro e ele reagiu acelerando o automóvel, para tentar sair antes que a dupla embarcasse.

Mas um dos homens atirou contra ele. O disparo acabou atingindo o para-brisa do automóvel, um HB20. Os rapazes entraram no carro e fizeram ele dirigir até o Quartel de Cima, onde foi deixado em meio a uma plantação de café, após ser amarrado pelos suspeitos.

Ele acrescentou que o passageiro também foi amarrado, mas foi levado juntamente com o seu carro.

Ele conseguiu desfazer as amarras, andou até um posto de combustível, onde acionou a Polícia Militar e fez a ocorrência.

O veículo foi encontrado abandonado na rodovia ES 440, que liga o balneário de Regência ao trevo da BR 101, na localidade de Bebedouro, em Linhares. No interior do HB20 havia documentos espalhados e, no porta-luvas, que estava aberto, havia uma toca ninja.

Ainda na rodovia, cerca de 2 quilômetros de onde o HB20 foi encontrado, parte de uma cerca estava destruída e com destroços de um veículo nas proximidades. A suspeita é de que os suspeitos, durante a fuga, colidiram com a cerca e abandonaram o carro a uma distância de aproximadamente 2 quilômetros.

A Polícia Civil informou que a ocorrência é investigada por meio da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do Disque-Denúncia, pelo telefone 181.