Motorista de aplicativo é sequestrado, amarrado e colocado no porta-malas do carro no ES

Quatro homens armados entraram no carro e anunciaram o assalto poucos metros depois do início da corrida. O caso aconteceu em Cariacica, na Grande Vitória.

Um motorista de aplicativo foi sequestrado enquanto fazia uma viagem com quatro homens que se passaram por clientes. Além disso, ele foi amarrado e colocado no porta-malas do próprio carro em Cariacica, na Grande Vitória, na madrugada desta quinta-feira (15).

Segundo o motorista de 25 anos, o pedido da corrida foi feito em nome de uma mulher em uma praça da cidade. Mas quando ele chegou ao local, quatro homens entraram no carro.

Quando chegaram no bairro Vila Prudêncio, no mesmo município, eles anunciaram o assalto. Segundo a vítima, eles estavam com facas e arma de fogo.

“Eles falaram que iam me matar, que iam me deixar em qualquer lugar, que eles só queriam o carro. Essas coisas assim, né? Eles tentam oprimir a gente”, disse o motorista que pediu para não ser identificado.

O motorista disse à reportagem que ficou cerca de dez minutos trancado no porta-malas e que achou que iria morrer.

“Botaram a faca no meu pescoço, um facão na minha costela. Ameaçaram com arma e amarraram meus braços. Com isso, fizeram eu ir para o porta-malas. Depois de um tempo, eles tentaram me furar com faca”, contou o motorista.

Dentro do porta-malas, o homem disse que conseguiu soltar as mãos e tentou sair do carro. Mas os suspeitos ouviram e tentaram esfaqueá-lo. Ainda em trânsito, o grupo andou mais com o carro, parou em uma rua e abriu o porta-malas.

“Eu estava tentando abrir o porta-malas pela parte de dentro, quebrando a pecinha. Aí quando eles perceberam isso, eles pararam o carro. Eles viram que eu ia fugir, aí eles pararam o carro e eles mesmos me liberaram”, explicou o motorista.

Por sorte, o motorista tinha um amigo que mora perto do local onde foi deixado. Ele foi até a casa do amigo e ligou para a polícia.

A informação do roubo foi passada via rádio para todos os policiais da região. Minutos depois, militares que faziam um patrulhamento no bairro Flexal 2 viram o carro passando e deram ordem de parada, mas os suspeitos aceleraram o veículo.

Eles acabaram entrando numa rua sem saída do bairro Flexal 1. O boletim da Polícia Militar diz que os quatro suspeitos saíram correndo do carro, sendo que um estava armado e atirou contra os policiais. Os militares revidaram e houve troca de tiros.

Três suspeitos entraram num matagal e conseguiram fugir. O que dirigia o carro, um adolescente de 15 anos, se rendeu e foi apreendido.

O motorista disse que antes de sair para trabalhar a família estava preocupada.

“Minha avó tinha me avisado de alguns casos de assaltos com motoristas de aplicativo, disse que rezou por mim. Meu pai também, eu passei na casa dele antes do assalto. Ele também pediu pra me cuidar, disse que estava perigoso. Aí acabou que aconteceu isso”, disse a vítima.

A vítima disse que já tinha trabalhado como motorista de aplicativo antes, mas tinha parado e voltado há apenas dois dias.

“Eu preciso, tenho filho, corro atrás, sou trabalhador”, finalizou a vítima.

A Polícia Militar disse que o motorista do carro, de 15 anos, se rendeu e deitou imediatamente no chão em posse de um facão. Os outros três indivíduos correram em direção a um matagal e não foram localizados. O adolescente foi encaminhado para a 4ª Delegacia Regional. O carro foi guinchado.

A Polícia Civil informou que o adolescente, de 15 anos, foi autuado em flagrante por ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado e foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase). Não houve outros conduzidos.