Motorista de aplicativo é morto em Cariacica com tiro na nuca e no rosto

O dono da residência disse que não sabe como o homem entrou na casa dele. O caso é investigado pela DHPP, na Serra.

Um homem foi morto com 11 tiros dentro do banheiro de uma casa, no bairro Feu Rosa, na Serra, na região metropolitana de Vitória, na madrugada deste sábado (11). O dono do imóvel disse que não conhece a vítima e não sabe como o homem entrou na residência. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), do município.