Motorista de aplicativo é assassinado em São Mateus

/Um motorista de aplicativo foi encontrado morto nesta sexta-feira (15), na localidade de Santa Terezinha, em São Mateus, que liga o município até Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. Parentes relataram que a vítima, identificada como Antônio Marcos Valfré Carrilho, de 49 anos, havia recebido um pedido de corrida com destino à cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia.Com informações de A Gazeta.

Em conversa, familiares disseram que tentavam contato com Antônio Marcos desde a hora do almoço. No entanto, eles não conseguiam retorno. O homem, conforme afirmaram, atuava na área há cerca de dois anos.

Preocupados, resolveram chamar a polícia, que localizou o carro da vítima no bairro Caiçaras, em São Mateus. Algumas horas depois, o corpo de Antônio Marcos foi encontrado boiando às margens de um lago em Santa Terezinha.