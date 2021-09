Motorista capota carro de R$ 400 mil após ver mulher nua em viaduto

Imagine capotar um carro no valor de R$ 400 mil. Foi o que aconteceu com um homem de 46 anos, na madrugada desta quarta-feira (8). O acidente aconteceu no viaduto da Lagoinha, na região Nordeste de Belo Horizonte. Apesar do susto, o motorista não teve ferimentos e até mesmo dispensou atendimento médico.