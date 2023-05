Motorista bêbado confunde viatura com ambulância e deixa cadeirante para trás

Suspeito fugiu da polícia e largou cadeirante no carro. Ao ser preso ele disse que achou que a viatura fosse uma ambulância

Um homem de 32 anos suspeito de dirigir embriagado disse que confundiu a viatura com uma ambulância e fugiu dos policiais largando o passageiro do veículo, um cadeirante, para trás. O caso aconteceu na BR-352, em Lagoa Formosa, no Alto Paranaíba, nesta terça-feira (23 de maio). As informações são de O Tempo.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o suspeito estava dirigindo em zigue-zague na rodovia. Os policiais militares o seguiram e determinaram que ele parasse o carro. O suspeito começou a dirigir em alta velocidade e os militares deram início a perseguição.

Em uma rua sem saída, o condutor precisou parar o veículo, ele abriu a porta do carro e fugiu por um matagal deixando para trás o passageiro cadeirante. O homem contou que ele e o motorista tinham tomado cerveja em uma zona boêmia de Patos de Minas, também no Alto Paranaíba.

O motorista foi alcançado pelos policiais e disse que não parou o carro por ter pensado que a viatura era uma ambulância. Ele não quis soprar o etilômetro, mas como estava com vários sintomas de embriaguez, ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil. No carro havia várias latas de cerveja vazias.