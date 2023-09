Motorista bêbado atropela família na saída de igreja e fere 2 crianças

Com sinais de embriaguez, o motorista atingiu mãe e os dois filhos, de 10 meses e 6 anos. O caso aconteceu em Luziânia, Entorno do DF

Um motorista com sinais de embriaguez foi preso, na manhã deste domingo (24/9), em Luziânia – Entorno do DF – após atropelar três pessoas de uma mesma família, no momento em que elas saíam de uma igreja, no Parque Estrela Dalva II. Uma criança de 10 meses, que era empurrada em um carrinho de bebê pela própria mãe, e outro filho da mulher, um menino de 6 anos, ficaram gravemente feridos e precisaram ser hospitalizados.

Em um primeiro momento, a Polícia Militar de Goiás (PMGO) havia informado que o bebê, de 10 meses, havia dado entrada no Hospital de Base de Brasília e que teria morrido na unidade de saúde. Porém, às 18h10 deste domingo, a corporação voltou atrás e corrigiu a informação, alegando que houve um “erro de comunicação entre o hospital e a PM”.

O atropelamento aconteceu pouco antes das 9h deste domingo, quando a família deixava a celebração religiosa. Na delegacia, o Neikisson de Araújo Neto deu sua versão dos fatos. À polícia, ele disse que tudo aconteceu muito rápido e que, quando percebeu, a mulher teria aparecido em frente ao seu carro, empurrando um carrinho de bebê e puxando uma outra criança pelo braço. Depois de atingir as vítimas, olhou pelo retrovisor e percebeu que as três estavam ao chão.

Ainda de acordo com o relato do motorista, ele, imediatamente, deu ré e socorreu os atropelados, os levando para a unidade de pronto atendimento de (UPA) de Luziânia. De lá, mãe e filhos foram levados ao Hospital de Base, em Brasília.

A PMGO identificou que o homem apresentava sinais de embriaguez. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez o exame de alcoolemia, que acusou teor de 0,51mg de álcool por litro de ar expelido. Apesar das evidências, o homem nega que tenha ingerido bebida alcoólica antes de pegar o carro.