Motorista ameaça policiais e acaba preso por embriaguez

Um jovem de iniciais, G.R.F., 20 anos acabou morto em um acidente de moto na localidade do Córrego da Floresta, em Nova Verona, na ES-344 na zona rural de São Mateus.

O tio da vítima contou em informações prestadas que encontrou a vítima já sem sinais de vida, caído na manhã desta segunda-feira (25), próximo a uma porteira e sua moto estava pressa em uma cerca de arame farpado. O familiar acredita que seu sobrinho colidiu com um tronco de árvore e uma estaca.

Ele trafegava no sentido Córrego do Timbó, depois do Assentamento Zumbi dos Palmares. O acidente ocorreu na noite anterior, pois até as 20 horas o jovem estava na presença de amigos.

Peritos da Polícia Civil confirmaram várias lesões, a vítima não possuía carteira de habilitação e a motocicleta estava com documentação atrasada. O corpo foi encaminhou para o Serviço Médico Legal de Linhares.