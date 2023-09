Motociclista morre em acidente na BR 381 entre Nova Venécia e São Mateus

Um motociclista de 50 anos, morreu após uma colisão frontal entre a moto em que ele pilotava e uma caminhonete, no final da tarde desta sexta-feira (15), na rodovia BR 381, próximo a um cerco eletrônico, no limite entre Nova Venécia e São Mateus. A rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos, e seguia tudo parado até 20h.

Por nota, a Polícia Militar confirmou a ocorrência de um acidente envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta na tarde desta sexta-feira (15), em Nestor Gomes, São Mateus. De acordo com o motorista da caminhonete, ele seguia pela via, quando repentinamente a moto invadiu a contramão e ele não teve tempo de desviar para evitar a colisão frontal. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool e nenhuma irregularidade foi constatada quanto a documentação do veículo.

O condutor da motocicleta, de 50 anos, teve o óbito confirmado no local do acidente. A perícia foi acionada e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada na noite desta sexta-feira, por volta das 18h15, para uma ocorrência de colisão com vítima fatal, no distrito de Nestor Gomes, em São Mateus. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de São Mateus, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O motorista da caminhonete foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus, onde foi ouvido e liberado.