Motociclista morre em acidente na BR 101 em Linhares

O acidente envolveu a moto em que a vítima estava e um carro de passeio

Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com um carro na manhã desta quinta-feira (02), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A colisão aconteceu na altura do km 141,5 da BR-101, no bairro Canivete.

Segundo as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal, a vítima morreu no local. Uma das faixas no sentido norte da rodovia precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência.