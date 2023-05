Motociclista morre em acidente grave em trecho da BR 101 no ES

A Eco101, concessionária da via, informou que a ocorrência ainda envolveu um ônibus; caso aconteceu nesta terça-feira (16), nas proximidades do bairro Campinho da Serra As informações são de A Gazeta.

Um motociclista – cuja identidade não foi divulgada – morreu em um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (16), no km 260 da BR 101, nas proximidades do bairro Campinho da Serra, na Serra. A Eco101, concessionária da via, informou que a ocorrência ainda envolveu um ônibus.

De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, a ocorrência foi registrada às 17h20. Para atendimento foram acionados ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), perícia da Polícia Civil e Instituto Médico Legal (IML). O tráfego segue com desvio em ambos sentidos.

A reportagem procurou a PRF para obter mais informações sobre a dinâmica do acidente. Se houver retorno, este texto será atualizado.

Outro acidente