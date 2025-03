Motociclista morre em acidente com veículos na BR 101 no Norte do ES

Um motociclista morreu na manhã deste domingo (23) após um acidente envolvendo três veículos na BR 101, em Conceição da Barra, na Região Norte do Espírito Santo. A vítima foi identificada no local como Marlon Vitor Igor Matias de Souza, de 30 anos.

De acordo com a concessionária responsável pela via, além do óbito no local, duas pessoas que estavam em um dos carros foram socorridas em estado grave, já as outras duas pessoas que estavam no outro veículo não se feriram. No local, o tráfego ficou totalmente interditado para atender à ocorrência.

A perícia foi acionada e o corpo da vítima será encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal de Linhares, onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares.