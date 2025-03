Motociclista morre após bater na traseira de caminhão tanque na BR-101

Acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (19). Motociclista morreu na hora

Um motociclista morreu após bater na traseira de uma caminhão tanque na manhã desta quarta-feira (19), na BR-101, na altura de Timbuí, em Fundão. A identidade da vítima não foi informada.

De acordo com as informações do Centro de Controle Operacional da Eco101, o acidente ocorreu às 6h29, no quilômetro 236,3 da rodovia. Até o momento, não há detalhes sobre a dinâmica do acidente. A vítima morreu na hora.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para a ocorrência. A Polícia Civil também esteve no local e encaminhou o corpo da vítima para o Instituto Médico Legal (IML), em Vitória.