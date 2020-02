Motociclista morre após bater em barranco em São Domingos do Norte

Alex Passos da Vitória, de 20 anos, morreu na hora, ninguém foi preso.

Um jovem de 20 anos foi morto com tiro no rosto na manhã desta terça-feira (4), no bairro Aviso. Alex da Vitória estava na Avenida Espírito Santo quando foi surpreendido pelo atirador. A vítima completou 20 anos no último sábado (01).

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas ao chegar ao local o jovem já estava morto. Até o momento nenhum suspeito do crime foi preso.

Qualquer informação que possa ajudar na investigação da polícia deve ser repassada para os telefones 181 ou 190. A ligação é gratuita e não precisa se identificar.

Este é o terceiro homicídio no mês de fevereiro em Linhares e o de número 12º em 2020.

(*Site de Linhares)