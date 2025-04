Motociclista é encontrado morto em estrada após discussão em bar no Norte do ES

Um motociclista de 62 anos morreu em acidente envolvendo um carro em Pinheiros, Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (12). A colisão ocorreu na estrada que liga Pinheirinho ao assentamento Nova Vitória. Ayer Ribeiro de Souza Filho morreu no local.

Populares relataram à Polícia Militar que o acidente poderia ter relação com um desentendimento entre a vítima e o motorista do carro horas antes em um bar. Essas testemunhas disseram que o motorista teria feito ameaças a Ayer.

O boletim de ocorrência menciona que o suspeito teria gritado que mataria o motociclista antes de entrar no veículo. Familiares da vítima apontam que o crime teria sido presenciado por populares, que acionaram o socorro, mas a vítima morreu no local.

A repotagem conversou com familiares da vítima, que afirmam que Ayer foi morto pelo suspeito após um desentendimento em um bar. Eles apontam que o homem teria saído do local, entrado em um carro e seguido a vítima, que foi atingida ‘violentamente’.

Ainda segundo os familiares, o perito da Polícia Científica teria identificado um dano no para-brisa do carro do suspeito compatível com o impacto de uma cabeça. A vítima, que foi vereador em Pinheiros, deixa dois filhos maiores de idade.