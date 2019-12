Motociclista é arremessado a uma distância de 10 metros após acidente

De acordo com o motorista do carro envolvido no acidente, o condutor da moto não teria respeitado a sinalização e atravessado um cruzamento

Um motociclista ficou gravemente ferido depois de ter sua moto arremessada em uma colisão com um veículo no bairro Residencial Coqueiral, em Vila Velha.

O motorista do carro passava por uma rua do bairro quando foi surpreendido pela moto. De acordo com ele, o condutor da motocicleta não respeitou a sinalização e avançou o cruzamento. Com o impacto da batida, o rapaz foi arremessado a uma distância de dez metros. Segundo moradores, acidentes na região são frequentes.

Sem nenhum documento, o motociclista não foi identificado. Ele foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o hospital São Lucas, em Vitória. A reportagem da TV Vitória/Record TV esteve no local, mas até o fim da noite nenhum familiar esteve no local. O motorista do carro fez o teste do bafômetro que deu negativo.

(*TV Vitória/Record TV/ Foto: Gazeta)