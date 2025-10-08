Motociclista capixaba sobe ao pódio no Campeonato Brasileiro de Enduro

O motociclista capixaba Flávio Volpi alcançou resultados significativos nas 11ª e 12ª Etapas do Campeonato Brasileiro de Enduro. A competição foi realizada no último sábado (04) e domingo (05), em Canelinha, Santa Catarina.

Flávio Volpi, que foi aprovado no Bolsa Atleta 2025 e já foi contemplado em edições anteriores do programa, conquistou o 1º lugar na categoria Enduro E4 e 3º lugar no Geral Open, trazendo as medalhas de ouro e bronze para casa.

No primeiro dia de prova, Flávio Volpi ficou em primeiro lugar na categoria Enduro E4 e em 4º lugar na categoria Geral Open. No segundo dia, o desempenho foi mantido com mais um 1º lugar na categoria Enduro E4, melhorando sua posição na Geral Open para o 3º lugar.

Próximo desafio

O atleta já tem data marcada para o seu próximo grande desafio. A rodada final do Campeonato Brasileiro de Enduro ocorrerá nos dias 25 e 26 de outubro, na cidade de Patrocínio, Minas Gerais.

