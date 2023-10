Motociclista bate em caminhão parado e morre no Noroeste do ES

Um homem de 19 anos, que não teve o nome divulgado, morreu após um grave acidente na noite deste sábado (21) na Avenida Bartimeu Gomes de Aguiar, no bairro Jardim de Infância, em São Gabriel da Palha, na Região Noroeste do Espírito Santo. A motocicleta em que a vítima estava teria batido na traseira do caminhão estacionado no acostamento da via.