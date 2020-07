Motocicleta com registro de furto/roubo é recuperada pela PRF na Serra/ES

.

O motorista conduzia o veículo sem possuir habilitação.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, no Km 0,5 da BR 101, no município de Serra/ES, uma motocicleta com restrição de furto/roubo.

Equipe do Grupo de Motociclistas Regional (GMR) da PRF, abordou uma Honda/CG, com um ocupante. O condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e conduzia a motocicleta com restrição de furto/roubo.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de laranjeiras, na Serra/ES, para as providências cabíveis.