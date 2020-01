Motoboy fica gravemente ferido após acidente e populares ateiam fogo em carro

Um acidente ocorrido na noite deste domingo (12), EM Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, deixou gravemente ferido o motoboy Renan da Silva, mais conhecido como Nanã. O veículo que se envolveu no acidente com o motoboy foi incendiado por pessoas que testemunharam a batida.

Informações dão conta que Renan estava numa moto CG Titan, de cor verde, placa MPX 2I81, fazendo entrega de lanches para a lanchonete Lukinhas, que fica no bairro Zumbi, quando foi atingido por uma picape branca, na Avenida Aristides Campos, no bairro Basiléia, próximo à empresa Armando Pneus.

A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros esteve no local e encaminhou o motoboy para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Renan ficou gravemente ferido. Não há informação se ele corre risco de morte.

Segundo testemunhas, o motorista da picape aparentava embriaguez. Ele foi preso pela Polícia Militar e encaminhado para a Delegacia Regional de Cachoeiro.

Revoltadas com o ocorrido, algumas pessoas que testemunharam o acidente atearam fogo no carro que colidiu com a motocicleta de Renan. O veículo, em chamas, foi filmado por pessoas que passavam no local.

(*Da Hora ES)