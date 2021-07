Motoboy é preso por tráfico de drogas em Vila Velha

A Polícia Civil (PCES), por meio do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) realizou, na última sexta-feira (23), uma operação policial no bairro Guaranhuns, em Vila Velha, com o objetivo de prender um motoboy de 28 anos investigado por tráfico de drogas na região.

Durante as investigações, os policiais conseguiram identificar o local onde os entorpecentes ficavam guardados e passaram a monitorar o suspeito. Na ocasião, foram apreendidos, em uma quitinete, sob a responsabilidade do motoboy, 54 quilos de maconha, uma balança de precisão e material para embalo.

Para o delegado-geral da PCES, José Darcy Arruda, essas apreensões realizadas pelo Denarc são muito importantes. “O Denarc trabalha justamente na antecipação, na macrocriminalidade, nas grandes quantidades de entorpecentes e na parte financeira do tráfico, e é importante, sempre, retirar as grandes quantidades do mercado de drogas, para impactar na diminuição dos crimes de homicídios”, ressaltou o delegado.

De acordo com o chefe do Denarc e responsável pelas investigações, delegado Tarcísio Otoni, o Departamento Especializado em Narcóticos trabalha estrategicamente com foco nos grandes distribuidores.

“Esse caso estava sendo investigado há cerca de 30 dias. Tivemos a informação que um grande distribuidor de drogas receberia 250 quilos de maconha para ser distribuída na Grande Guaranhuns, em Vila Velha. Após as diligências, foi localizada uma quitinete, que havia sido alugada, exclusivamente, para guardar, cortar, pesar e distribuir os entorpecentes para as pessoas que compravam para colocar nas bocas de fumo. No local, foram encontrados 54 quilos de maconha, balança de precisão e material para embalo”, explicou o delegado Otoni.

Em seu depoimento, o homem contou aos policiais que começou a trabalhar para o tráfico, porque necessitava de mais dinheiro. “O suspeito tinha profissão, era motoboy, ganhava salário e comissão, mas optou pelo lucro fácil do tráfico de drogas. Além desse indivíduo, sabemos que o dono dos entorpecentes, que cooptou esse motoboy para fazer a guarda e a distribuição dessas drogas. O indivíduo dono das drogas está sendo investigado para ser feito o pedido da prisão”, destacou o delegado.

O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, previstos nos termos do artigo 33 e 35, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, ficando à disposição da Justiça.

