Moto G Power (2022) é oficial com bateria que promete durar três dias

O Moto G Power (2022) vai chegar às lojas dos Estados Unidos nos próximos meses. O celular vai custar US$ 199,99, para o modelo com 64 GB de armazenamento, e US$ 249,99, para a opção com 128 GB de espaço. Os valores equivalem a cerca de R$ 1.100 e R$ 1.375, respectivamente, em conversão direta. Ainda não há previsão de lançamento do celular Motorola no Brasil.

Moto G Power (2022) – ficha técnica