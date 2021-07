Motim no Ceará: número de policiais e bombeiros denunciados chega a 400

Foto: José Leomar Policiais militares se reúnem em protesto na cidade de Fortaleza

Com mais cinco policiais militares denunciados na última semana, chega a 400 o número de agentes de segurança denunciados pela participação em um motim no Ceará , em 2020.

Os acusados devem responder na Justiça por crimes cometidos entre os dias 18 de fevereiro e 1º de março do ano passado, quando parte da corporação se amotinou em quartéis, retirou viaturas de circulação, se recusou a patrulhar as ruas e praticou atos de insubordinação.

Entre os denunciados, três foram expulsos e 390 policiais militares estão afastados das funções. As informações são do “Diário do Nordeste”.

A Promotoria de Justiça Militar informou ao jornal cearense que ao menos 400 denúncias contra policiais e bombeiros militares, de coronéis a soldados, que atuam nas mais diversas regiões do Estado, já foram acolhidas.

Os promotores também confirmaram que o número deve crescer nas próximas semanas, com a apresentação de novas denúncias pelo Ministério Público do Ceará.

Os acusados vão responder por crimes como revolta militar em tempo de paz, omissão de lealdade, atentado contra viatura, desobediência, prevaricação e inobservância de lei, regulamento ou instrução.

Motim

O motim ocorreu a pretexto de reivindicar melhoria salarial. Durante a greve, policiais encapuzados invadiram instalações militares, furaram pneus das viaturas, impediram o trabalho dos colegas que não aderiram ao movimento e atacaram os que realizavam patrulhamento.

Você viu?

No período da greve, foram registrados 321 homicídios no Ceará, sendo 114 apenas em Fortaleza. Além da capital, houve motins em quartéis de Sobral, Itapipoca e Juazeiro do Norte. Para conter o avanço da violência, foi preciso enviar homens do Exército e da Força Nacional de Segurança.

No momento mais tenso da paralisação dos policiais, o senador Cid Gomes (PDT-CE) foi atingido por dois disparos de arma de fogo ao tentar furar um bloqueio de policiais no município de Sobral usando uma retroescavadeira.

O motim terminou após os policiais aceitarem uma proposta para encerrar a paralisação e retornar ao trabalho. O acordo não previa anistia aos que participaram do motim, uma das exigências dos policiais originalmente, mas assegurou que os PMs teriam acompanhamento de instituições como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a Defensoria Pública e o Exército durante os procedimentos legais.