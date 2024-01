Mostra Movimentos de Solo estreia com espetáculos feitos por mulheres

Divulgação Mostra “Movimentos de Solo”

Entre 11/01 e 04/02, dezesseis mulheres – atrizes, bailarinas e coreógrafas – entram em cena na mostra “Movimentos de Solo” no Teatro Municipal Domingos de Oliveira, no Planetário da Gávea. Os espetáculos de teatro, dança e apresentações de processos estarão em cartaz de quinta a domingo, às 17h e às 20h.

A abertura da mostra será nesta quinta-feira (11), às 20h, com o espetáculo “Ubirajara-uma cantoria”, da atriz e cantora Soraya Ravenle, que nasceu a partir das cantorias da atriz na janela do prédio onde mora em Botafogo, durante a pandemia.

O repertório musical escolhido vem com sentido de coragem e o desejo de novas possibilidades para existirmos no aqui e agora.

O encerramento da mostra será em 04/02, às 20h, com a peça teatral “Ninguém sabe meu nome “, da atriz Ana Carbatti, que conta a história e preocupações de uma mãe preta para educar o filho e prepará-lo para uma sociedade que não o reconhece como igual.

“É notável que solos femininos tenham aparecido nos últimos anos na cena carioca e em outras partes do Brasil. As mulheres reunidas neste projeto tiveram a iniciativa de juntar forças para abrir um espaço coletivo na programação do verão carioca para que elas possam mostrar os seus trabalhos e assistir umas às outras, articulando conversas, promovendo oficinas e compartilhamentos de processos, com um esforço mútuo de realização e divulgação destes espetáculos que podem convocar espectadores e espectadoras diversas com a pluralidade das linguagens que reúnem”, afirma Daniele Avila Small, atriz e idealizadora do Movimentos de Solo.

Fazem parte do movimento: Ana Carbatti, Daniele Avila Small, Danielle Anatólio, Denise Stutz, Inez Viana, Juliana França, Larissa Siqueira, Laura Samy, Liliane Rovaris, Maria Lucas, Mariana Pimentel, Nilda Andrade, Nyandra Fernandes, Soraya Ravenle, Tereza Seiblitz e Tracy Segal.

Oficina de Iluminação Cênica – Haverá ainda uma oficina teórica e prática de iluminação cênica com Lara Cunha entre os dias 08/01 e 31/01, das 14h às 20h.

Programação completa em:

https://trilhasdacena.com.br/iniciativas/movimentos-de-solo/

SERVIÇO

Nome: Mostra “Movimentos de Solo”

Data: 11/01 a 04/02 (de quinta a domingo)

Horário: sessões às 17h e às 20h

Local: Teatro Municipal Domingos de Oliveira

Endereço: Rua Vice-Governador Rubens Berardo, 100 – Gávea.

Ingresso individual: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Programa duplo (duas peças no mesmo dia): R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Passaporte 5 peças: R$ 60 (R$ 12 por peça)

