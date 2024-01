Foto: Reprodução Moscow mule: aprenda a preparar esse drink delicioso

O Moscow Mule é um clássico do mundo dos drinks, conhecido por sua refrescância e sabor equilibrado. Se você é apaixonado por drinks ou está procurando uma opção para surpreender seus convidados, o Moscow Mule é uma escolha certeira.

Vamos explorar curiosidades sobre essa bebida e aprender como reproduzir de maneira fácil e deliciosa. O Moscow Mule tem uma história envolta em mistério. Criado nos anos 1940, provavelmente foi resultado da colaboração entre um destilador de vodka , um produtor de ginger beer e um comerciante de cobre, que juntos decidiram criar uma bebida única.

Mais informações sobre o drink

Um dos elementos clássicos do Moscow Mule é o copo de cobre em que é servido. Além de conferir um toque elegante, o metal ajuda a manter a bebida gelada por mais tempo. Com ingredientes simples ele ganhou o coração dos amantes de bebidas, unindo vodka, ginger beer e suco de limão. A combinação destes elementos cria um sabor equilibrado, com a picância do gengibre, a acidez do limão e a suavidade da vodka.

O Moscow Mule é uma experiência sensorial. Com sua história intrigante, ingredientes simples e apresentação única, este coquetel se tornou um favorito em bares e festas ao redor do mundo. Ao preparar um Moscow Mule, você não está apenas fazendo um drink, está participando de uma tradição que atravessa décadas e continua a encantar paladares. Então, reúna os ingredientes, pegue seu copo de cobre e desfrute dessa deliciosa viagem pelo mundo dos coquetéis.

Como fazer Moscow Mule

Confira como é simples preparar esse drink delicioso.

Ingredientes

Vodka

Ginger beer

Suco de limão

Modo de preparo

Encha um copo de cobre com gelo. Em seguida, adicione 60 ml de vodka e complete com cerca de 120 ml de ginger beer. Acrescente suco de meio limão. Mexa delicadamente e decore com uma rodela de limão e uma hortelã para um toque final.

Mohamad Hindi publicou um vídeo em seu canal no youtube um passo a passo ideal para preparar o Moscow Mule, assista abaixo e não erre mais.

Fonte: Mulher