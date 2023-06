Morte: um tema que desperta curiosidade e medo entre religiosos e céticos

Envolta por mistérios e tentativas de compreensão ao longo da história da humanidade, a finitude da vida perturba e fascina

Heberton Lopes perdeu a mãe em 2018. Até aquele momento, ele tinha repulsa e medo da morte, muito por causa do trauma sofrido no período. Tempos depois, quando Lopes ainda lidava com o luto, a pandemia chegou, deixando um clima de pânico e incerteza. Dono de uma agência de comunicação focada em shows e grandes eventos, o jornalista viu seus trabalhos serem adiados ou cancelados, um a um, diante do cenário de isolamento e fechamento das agendas culturais. As informações são de O Tempo.

Ele quis, então, exercitar seu lado repórter. Meses após o início da pandemia, em março de 2020, Heberton Lopes criou o canal Vim Te Mostrar no YouTube. Um dos primeiros conteúdos foi uma série sobre profissões. Gari, criador de jiboias, tanatopraxista… “Esse só seria mais um, mas o vídeo explodiu, viralizou. Fiz um tour na funerária, vi o quanto a atuação de quem trabalha na área mortuária é profissional, e os meus tabus foram quebrados”, conta. Tanatopraxista é a pessoa responsável pela técnica que visa conservar o corpo e prepará-lo para o velório ou a cerimônia de despedida.

Hoje, o Vim Te Mostrar tem 170 mil inscritos no YouTube e 87,6 mil seguidores no TikTok. O jornalista decidiu entrar de vez no universo de assuntos relacionados à morte, do funcionamento de funerárias e crematórios aos tipos de exumação, passando também por um tour no Memorial Funerário Mathias Haas, em Blumenau (SC), o primeiro e único do Brasil, e a simulação de seu próprio funeral. Muitas reportagens no canal ultrapassam 1 milhão de visualizações. A última delas, publicada no domingo passado (18), traz histórias inusitadas, curiosas e até engraçadas de funerais.

Heberton Lopes diz que pesquisa bastante para criar as pautas do canal. “Pego o assunto e exploro ao máximo”, observa. No Carnaval deste ano, ele cobriu o desfile do Bloco Fúnebre, nascido em 2013 com o lema “Enterrar as tristezas e ressuscitar a alegria”, inspirado, inclusive nos figurinos e maquiagens, nos cortejos do Día de los Muertos, muito populares no México. Em novembro, Lopes estará in loco para cobrir o evento, uma grande festa no país da América do Norte: “Já comprei as passagens, vou ficar dez dias imerso nessa cultura”.

Mergulhar nesse universo foi uma espécie de terapia para o criador de conteúdo, além de ter quebrado preconceitos que habitavam o imaginário dos internautas e o seu próprio. Ele ainda lida com o luto pela perda da mãe, a saudade não vai embora. “Mas passei a aceitar mais a ideia da morte, a repulsa foi embora. Passei a entender que faz parte da vida, é um processo natural”, explica.

O sucesso do Vim Te Mostrar nas plataformas digitais se deve a alguns fatores. Segundo Lopes, o fato de tratar o assunto com seriedade e profissionalismo, sem arroubos sensacionalistas, é um deles. Outro ponto é que a morte, por si só, já é um tema que envolve medo, fascínio, mistério e muitas, muitas dúvidas: “Ninguém sabe o que acontece do outro lado, se existe outro lado. Não tem como não pensar na finitude da vida”.

De acordo com a psicóloga Cida Lopes, é necessário entender que a perda e a morte fazem parte da existência humana. “Trata-se da finitude da vida. A morte é uma facada no nosso narcisismo, a perda é uma afronta à nossa onipotência. Aprendemos que podemos tudo, que temos controle de tudo, mas não é assim. A perda nos torna humanos, mostra nossas fragilidades, e isso vale para a morte. Precisamos ter frustrações para não acharmos que somos donos do mundo”, ela ressalta.

Quando a morte vira arte

Sempre presente no imaginário coletivo, a morte também está presente nas artes. Cinema, teatro, literatura, artes plásticas e visuais olham para o término da vida. Com a música não é diferente. Sambas, choros e rocks lançados no Brasil fazem suas considerações sobre algo do qual não poderemos escapar. A morte é a única certeza da vida. “Funeral de um Lavrador”, poema de João Cabral de Melo Neto musicado por Chico Buarque, “Não Tenho Medo da Morte”, de Gilberto Gil, e “Fita Amarela”, de Noel Rosa, são apenas alguns exemplos de uma farta produção que passeia pelo tema.

Em “Eu Canto para Minha Morte”, tango que abre “Há Dez Mil Anos Atrás” (1976), Raul Seixas pede que a morte vista sua mais bela roupa quando vier buscá-lo e filosofa sobre os enigmas que rondam “o segredo dessa vida”. “Cada vez que eu me despeço de uma pessoa/ Pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez/ A morte, surda, caminha ao meu lado/ E eu não sei em que esquina ela vai me beijar/ Com que rosto ela virá?”, canta o baiano, morto em 21 de agosto de 1989.

O cantor, compositor e multi-instrumentista paulista Flávio Tris escreveu “Dia da Morte” meses antes da partida do pai, em setembro de 2019. “Escrevi num formato incomum para mim: primeiro veio a letra, inteira, como se fosse um poema, sem pretensão de virar uma canção. De certa forma, o assunto (morte) estava permeando minha vida, mas não foi consciente, foi algo muito natural e orgânico”, ele comenta.

“Dia da Morte” foi lançada no disco “Vela”, de 2021, mas a morte, de alguma maneira, já havia aparecido na obra do compositor. Flavio Tris confessa um inicial estranhamento com a faixa, posteriormente pacificado. O cantor tinha a impressão de que aquela voz não era a sua: “Fiquei um pouco intrigado, achando que não fazia sentido cantá-la. A partir da morte do meu pai, percebi que era a voz dele”.

Flavio Tris não se surpreende com o fato de a morte ser personagem e inspiração recorrentes no cancioneiro nacional que se propõe a tratar de temas mais profundos. A morte, para Tris, “é o mistério total, um assunto que se pode observar de muitos ângulos e interessa a todos, algo inegável e inescapável”, como nos faz lembrar os versos de “Dia da Morte”, entre dedilhados no violão: “Um dia terei morrido/ Meu corpo será queimado/ Pra morte terei nascido/ Da vida terei voado (…) Só o fato consumado/ Só mais um corpo despido/ Me despeço sem recado/ Desse peito descabido/ Um dia terei morrido”.