Morte de Arnaldo Sacomani é lamentada por famosos e fãs

O produtor musical Arnaldo Sacomani, de 71 anos, morreu na madrugada de quinta-feira (27) na sua casa, no interior de São Paulo, após ter complicações renais. A morte do profissional, que ficou conhecido do grande público ao ser jurado do reality show “Ídolos”, foi lamentada nas redes sociais por fãs e famosos.

“Que tristeza meu Deus. Arnaldo Saccomani quantos presentes você me deu em canções, quanto aprendizado. Quantos encontros tivemos muitas vezes por acaso e nosso carinho, respeito admiração era mútuo. Obrigada por suas obras que vão ficar eternizadas. Obrigada por esse último presente: a música. MEU PORTO SEGURO”, escreveu a cantora Simony no Instagram.

“É com uma profunda tristeza que dedico esse espaço ao grande amigo, mestre e pessoa que me deu as primeiras oportunidades e incentivos na minha carreira na música”, postou o produtor Rick Bonadio.

“Meu Deus ! Não acredito. Perdemos um grande mestre”, comentou o cantor Latino. “Que triste, descanse em paz”, postou o cantor Flavio Venturini. O apresentador do “Esquadrão da Moda” também se manifestou com um emoji de oração.

“Inacreditável!!! Falei muito de você essa semana, indo pra minha live, te imitei, ri das coisas que você falava. Bateu a maior saudade dessa distancia que a gente nem sei porque deixou acontecer! Sempre te respeitei muito, tive a honra de trabalhar com você em tantos shows, tantos palcos por aí, tantos lanches em micro onibus, e ainda tive a honra de ser produzido por você e cantar suas composições! Cara, você fez a diferença e foi FODASTICO! Sem frescura e meias palavras!”, postou Junno Andrade no Instagram.

Os fãs do produtor musical, que trabalhou com os Mutantes, Tim Maia, Fabio Jr, Mamonas Assassinas, Rita Lee, Larissa Manoela e muitos outros artistas, também se manifestaram nas redes sociais e Arnaldo Sacomani está entre os assuntos mais comentados desta quinta. Veja:

Arnaldo Saccomani, à @folha , em 2000, sobre Tiririca: "Ouvi Florentina numa fita pirata que um sócio meu trouxe. Como é que um cara tinha a cara-de-pau de fazer uma música daquelas? Chamei ele aqui, lancei seu CD pela Sony. Achei gostoso ir na contracorrente"





Arnaldo Saccomani teve uma carreira SÓLIDA como produtor musical, gravou e também ajudou a construir a carreira de artistas como Tim Maia e Rita Lee… e daí tem perfil de ~notícias~ dizendo que ele era só “jurado do Ratinho”.

Que vá em paz, porque foi MUITO GENIAL em vida.













Muito triste saber que um dos maiores nomes da produção musical se foi, Arnaldo Saccomani você vai fazer falta! Meus sinceros sentimentos a toda família e fãs. Descanse em paz cara ! — Brubiiz (@Bruhubiiz) August 27, 2020

Que triste… Descanse em paz Arnaldo Saccomani ?

Que triste… Descanse em paz Arnaldo Saccomani ?

Mais uma grande perda para o mundo musical. Nossos sentimentos a família e amigos.