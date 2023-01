Morre Tereza Barroso, mulher do ministro Barroso, do STF, aos 57 anos

Reprodução Tereza Barroso, esposa do ministro

Morreu na noite desta sexta-feira (13), aos 57 anos, Tereza Barroso, mulher do ministro Luis Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ela deixa dois filhos, Luna van Brussel Barroso e Bernardo van Brussel Barroso.

A morte se deu por complicações em decorrência de um câncer na cabeça do fêmur, segundo a assessoria do Supremo.

Segundo a assessoria, informações sobre o velório e o enterro não serão divulgadas para preservar a família.

“Discreta, mas queridíssima, conservou o bom humor até o último momento de lucidez. A família – Luís Roberto, Luna e Bernardo – está serena e confortada. Tereza viveu uma vida boa e feliz”, diz o comunicado do STF.

Jorge Messias, advogado-geral da União prestou sua solidariedade à família.

“Com grande pesar, recebi há pouco a notícia do falecimento, nesta data (13/01), da senhora Teresa Cristina Van Brussel Barroso, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso. Em nome dos integrantes da Advocacia-Geral da União (AGU), manifesto nossos profundos e respeitosos sentimentos aos familiares e amigos.”

Fonte: IG Nacional