Morre Sebastian Athié, ator protagonista de série da Disney, aos 24 anos

O ator mexicano Sebastian Athié morreu aos 24 anos. Ele ficou conhecido por protagonizar a série teen “O11ZE”, que no Brasil foi exibida nos canais Disney Channel e Disney XD. A causa da morte e os detalhes de onde e quando ocorreu não foram divulgados, mas o canal confirmou o falecimento do artista nas redes sociais.

Reprodução/Instagram Sebastian Athié





“Descanse em paz, Sebas. Sua arte e seu sorriso ficarão para sempre. Lamentamos a perda de Sebastian Athié e sempre lembraremos de seu talento, companheirismo, profissionalismo e, acima de tudo, seu enorme coração. Nossos sentimentos à família, colegas, amigos e fãs”, foi escrito no Instagram do Disney Channel Brasil.

A morte precoce do ator deixou os amigos abalados. “Eu ainda não entendo. Nem sei por onde começar o processamento. Mas você sabe que eu te amo. Quão grato sou pelo que vivemos juntos. Não tenho palavras, Sebucha [apelido do ator]. Apenas amor e obrigado. Então viaje, irmão”, escreveu o ator Mariano González-Guerineau, que também protagonizou a série “O11ZE”. Nas redes sociais, muitos fãs lamentaram a perda do artista.

Sebastian Athié começou sua carreira na televisão fazendo um papel coadjuvante na série mexicana “Milagres de Nossa Senhora”, em 2015, e a produção foi exibida em 2019 no Brasil pelo SBT com o nome “A Rosa dos Milagres”. Em 2017, ele virou Lorenzo Guevara, protagonista da série da Disney que fala sobre jovens com o sonho de construir uma carreira no futebol.