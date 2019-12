Morre Rodrigo Werner, apresentador da Band, aos 48 anos

O chef e apresentador Rodrigo Werner , morreu aos 48 anos após sofrer um infarto em sua residência. Rodrigo fez muito sucesso pela Band RS, afiliada da Band no Rio Grande do Sul, comandando o programa local de culinária ” Truques de Cozinha “.

Reprodução/Instagram/@truquesdecozinha Rodrigo Werner apresentava o “Truques de Cozinha” na Band

Através das redes sociais, a família informou que o velório dele aconteceria na manhã de sexta-feira (27) e a cerimônia de cremação ocorreu no mesmo dia, por volta das 19h.

A emissora se manifestou sobre o falecimento de Werner. “Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul lamenta a perda do apresentador Rodrigo Werner morto após um infarto aos 48 anos, em casa, na cidade de Caxias do Sul, na noite de quinta-feira. Rodrigo deixa a esposa e duas filhas”, disse o comunicado nas redes sociais.

No Instagram do “Truques de Cozinha”, os fãs do apresentador lamentaram a morte do cozinheiro. “Não acredito”, publicou uma seguidora com emotion de coração partido e rosto de tristeza. “Que Deus conforte a família”, postou outra internauta. “Meu Deus, adorava ele. Vai fazer falta”, declarou um terceiro.