Morre Rodela aos 66 anos; humorista estava com Covid-19

Reprodução SBT faz nota de pesar por morte de Rodela





Morreu, nesta quarta-feira (02), o humorista Luiz Carlos Ribeiro, mais conhecido como Rodela . Aos 66 anos, o artista estava internado há duas semanas no Hospital Geral de Guarulhos. Na terça-feira (01), ele havia recebido o resultado positivo para a Covid-19 . No início desta noite, foi submetido a hemodiálise e sofreu paradas cardíacas, vindo a falecer.

Em nota, o SBT prestou uma homenagem ao artista. “Rodela foi um artista nato, tendo sua veia humorística evidenciada nas ruas da cidade de São Paulo, onde, com seu talento, agrupava dezenas de pessoas em praças, ruas e calçadas para acompanhar seu show. Na TV, sua primeira aparição foi no programa ‘Show de Variedades’, em 1992, fazendo performances de comédia. Participou posteriormente de diversos programas de humor tendo destaque no programa ‘Ratinho Livre’, da RecordTV , em 1997″, disse a nota.

“No ano seguinte, com a vinda de Ratinho para o SBT , Rodela integra o elenco do ‘Programa do Ratinho’, onde permanece por vários anos, sempre intervindo nos casos, trazendo leveza e diversão às situações mais adversas. Sempre que ‘telefonava’ com seu ‘celular gigante’ para sua irmã no Recife (PE), a plateia e o apresentador iam às gargalhadas. Rodela também participou de ‘A Praça é Nossa’, tendo feito diversos quadros e contracenado com vários comediantes do programa. Posteriormente, esteve no programa ‘Show do Tom’, também na RecordTV “, finalizou a nota.

A morte de Rodela foi anunciada por Murilo Bordoni , diretor de palco do ‘Programa do Ratinho’. “Ele estava bem, a mulher dele falou que os médicos retirariam a medicação. Quando o levaram para uma sessão de hemodiálise, não aguentou e teve três paradas cardíacas”, disse o diretor em entrevista ao portal NaTelinha .