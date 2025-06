Morre o empresário Nerzy Dalla Bernardina, fundador da Alcon

O empresário Nerzy Dalla Bernardina, fundador da Usina Alcon, faleceu aos 85 anos nesta madrugada, em São Paulo, vítima de insuficiência cardíaca. Ele deixa filhos e netos, e uma trajetória reconhecida como exemplo de trabalho, dedicação e liderança no cenário capixaba.

A Alcon, fruto da visão empreendedora de Nerzy Dalla Bernardina e fundada em 1981, despontou como um marco no desenvolvimento do Norte do Espírito Santo. A empresa, que teve seu início na pequena comunidade de Sayonara, no Distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra, foi pioneira ao se beneficiar do programa Pró-Álcool, estabelecido pelo Governo Geisel na década de 1980.

Ao longo dos anos, a Alcon se consolidou como a maior usina sucroalcooleira e principal geradora de energia elétrica do estado do Espírito Santo. Pilar econômico para a região, gerando empregos e renda, sua produção de energia renovável, utilizando o bagaço da cana-de-açúcar, contribui para a matriz energética nacional e reflete seu compromisso com o desenvolvimento sustentável

Nerzy Dalla Júnior, filho do empresário, destaca a atenção do pai às necessidades da comunidade. “A Usina Alcon sempre esteve presente em sua comunidade, participando ativamente de seu desenvolvimento, especialmente nas áreas de saúde, educação e esporte”, afirmou.

O velório de Nerzy Dalla Bernardina será realizado hoje (29) a partir das 20h de hoje no Ginásio Municipal de Conceição da Barra. O sepultamento ocorrerá amanhã, dia 30, às 10h, no Cemitério do Centro.