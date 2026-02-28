Morre o diretor e ator Dennis Carvalho aos 78 anos

O ator e diretor Dennis Carvalho morreu aos 78 anos neste sábado (28). A informação foi confirmada pelo Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde ele estava internado.

Em nota, a unidade lamentou a morte e se solidarizou com familiares, amigos e fãs. A causa do óbito não foi divulgada.

Nascido em São Paulo, em 1947, Dennis deixa três filhos. Ele estava hospitalizado desde dezembro de 2023 após um quadro de infecção generalizada. Durante o período, também enfrentou embolia pulmonar e passou por cirurgia para implantação de marca-passo.

Trajetória na TV

Dennis Carvalho construiu uma carreira marcante na televisão brasileira. Ele iniciou sua trajetória na TV Globo em 1975, na novela Roque Santeiro.

Como diretor, comandou mais de 40 produções da emissora, incluindo sucessos como:

Selva de Pedra

Fera Ferida

Celebridade

Reconhecido por sua forte contribuição à teledramaturgia, Dennis deixa um legado importante na televisão brasileira.

Familiares e fãs lamentam a perda.

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS

No Twitter, Facebook e Instagram.

Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!

Venha participar do nosso canal de notícias no WhatsApp