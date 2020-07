Morre o diretor Del Rangel, ex-marido da atriz Regina Duarte

Divulgação Flávio Faria





Mais do que uma rede social para compartilhar experiências pessoais, o Instagram se transformou em uma plataforma voltada para inspiração. E um desses exemplos inspiradores é o perfil do influenciador jundiaiense Flávio Faria, de 29 anos, formado em comércio exterior, que coleciona dezenas de carimbos no passaporte e reúne histórias incríveis dos vários lugares que já conheceu. Parafraseando Mário de Andrade, para ele, “viajar é mudar a roupa da alma”. Mas, em tempos de fronteiras fechadas, voos internacionais suspensos e uma pandemia ainda sem data para terminar, é bem possível que o próximo destino dos que têm espírito viajante seja dentro do Brasil.

Mesmo assim, Faria elencou alguns roteiros imperdíveis para quando este período passar: “Nova York, Salar de Uyuni, na Bolívia, Deserto do Atacama, no Chile, e as águas cristalinas de Punta Cana, na República Dominicana”. Na Europa, seu lugar predileto é a Alemanha. Já aqui, o Rio de Janeiro é uma das cidades que mais o encantam. Perguntado sobre qual conselho daria àqueles que sonham em levar um lifestyle todo trabalhado em chegadas e partidas, o rapaz, que tem 1 milhão de seguidores no Instagram e já foi sondado para comandar um quadro com suas aventuras por terra, água e ar, comentou: “Se viajar é seu sonho, é preciso ter foco, dedicação e planejamento. Eu sempre pesquiso muito para poder aproveitar ao máximo sem gastar mais por isso”.