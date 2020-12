Morre o baterista Pelle Alsing, da banda Roxette, aos 60 anos

Reprodução/Twitter Morre Pelle Alsing aos 60 anos

Pelle Alsing, o baterista da banda Roxette, morreu aos 60 anos no último domingo (20). O perfil oficial da banda no Twitter comunicou a morte do artista, mas ainda não divulgou a causa do óbito. A morte do baterista acontece um ano depois do falecimento de Marie Fredriksson , que era a vocalista do grupo musical e morreu após uma longa batalha contra o câncer.

“É com grande tristeza que informo que o nosso amado Pelle Alsing morreu. Ele não era apenas um baterista incrível e criativo que nos ajudou a criar o som da Roxette desde o primeiro dia, ele também era o melhor amigo que você pode imaginar. Um homem gentil e generoso com o maior coração para todo o sempre”, dizia o comunicado.

“Ele sempre era o mas engraçado. O que tinha o maior sorriso no rosto. O que mais te ajudava quando você estava com dúvida. A saudade dele será mais forte do que as palavras podem expressar. Todo meu amor para a esposa, família e amigos dele”, o perfil da banda concluiu no Twitter.

It is with sadness I inform u that our beloved Pelle Alsing has passed away. P was not only an amazing+inventive drummer helping us to create the Rox sound since Day 1, he was also the bestfriend u can imagine, a kind+generous man with the biggest heart beating for every1. Contd. pic.twitter.com/FFtVLHhgiW — Roxette (@TheRealRoxette) December 20, 2020