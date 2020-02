Morre o ator Kirk Douglas, aos 103 anos

arrow-options Divulgação Pete Buttigieg por enquanto ocupa a liderança nas eleições democratas

Com 71% dos votos apurados, o ex-prefeito moderado de South Bend Pete Buttigieg continua liderando as primárias dos democratas em Iowa , nos Estados Unidos , com 26,8%.

De acordo com os resultados parciais divulgados nesta quarta-feira (5) pelo Partido Democrata, na sequência aparece o senador socialista Bernie Sanders, com 25, 2%. Atualmente, no entanto, ambos obtiveram o mesmo número de delegados (10).

Já a senadora de esquerda Elizabeth Warren está em terceiro lugar, com 18,4%, à frente do favorito das primárias democratas, o ex-vice-presidente Joe Biden, com 15,4%.

A senadora Amy Klobuchar, por sua vez, permanece com 13% dos votos. Até agora, Buttigieg tem sido um dos candidatos mais populares, principalmente por ser o primeiro político declaradamente homossexual a entrar na disputa pela presidência dos Estados Unidos.

O cáucus de Iowa, estado de 3 milhões de habitantes situado no Meio-Oeste dos EUA, abriu as primárias democratas em 2020, que definirão o adversário do republicano Donald Trump na eleição de novembro.