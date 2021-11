Grey’s Anatomy Morre Lou Cutell, ator de ‘Grey’s Anatomy’ e ‘Seinfeld’, aos 91 anos





O ator Lou Cutell, conhecido pelos seu papéis em “GRe’ys Anatomy” e “Seinfeld”, morreu na última segunda-feira (22) aos 91 anos. A informação foi divulada pelo amigo do artista, Mark Furman, no Facebook. A causa da morte de Lou ainda não foi divulgada.





“Depois de 91 anos e uma grande vida, meu amigo Lou Cutell foi para casa. Um ator de cinema, teatro e personagens. Big Larry em Pee Wee’s Big Adventure, Ass Man em Seinfeld, Abe em Grey’s Anatomy”, escreveu Furman. “Ele me levou para a casa de Lucille Ball em 1986. Descanse em paz, Lou”, anunciou o amigo.

Nascido em Nova York, Lou Cutell também participou das produções: The Wild Wild West (1968), The Mary Tyler Moore Show (1974), Starsky & Hutch (1976), The Love Boat (1977), The Bob Newhart Show (1974 e 1978) e Kojak (1978), e Alice (1983-1984).