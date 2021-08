Morre Jay Pickett no set do seu novo filme

Reprodução Jay Pickett

Morreu Jay Pickett, 60, na sexta-feira (30) – a confirmação do falecimento só aconteceu hoje (1). Conhecido por seu trabalho em “General Hospital”, “Days of our lives” e “Busca Alucinante”, o ator estava filmando seu novo projeto “Treasure Valley” quando morreu repentinamente, antes de gravar uma cena. Ele deixa a mulher Elena Marie Bates e três filhos.

A equipe de filmagem divulgou hoje uma nota falando sobre o ocorrido:

“Muitos de vocês já ouviram falar sobre a tragédia que aconteceu há dois dias. Jay Pickett, o nosso principal homem, escritor, produtor e criador deste filme faleceu de repente enquanto estávamos no local a preparar-nos para filmar uma cena. Não há explicação oficial para a causa da sua morte mas parece ter sido um ataque cardíaco. Todos os presentes tentaram o máximo possível para mantê-lo vivo. Nossos corações estão partidos e nós choramos pela família dele que está tão devastada com essa tragédia chocante.

Como muitos de nós sabemos, o Jay era um homem incrível. Ele era gentil, doce e generoso. Foi um dos melhores atores com quem já trabalhei e foi uma honra colaborar com ele. Todos os que o conheceram, mesmo para o breve momento, puderam sentir o seu calor, o seu espírito maravilhoso. É difícil encontrar as palavras agora para dizer mais. Os seus amigos mais próximos disseram que ele estava muito feliz a fazer o Treasure Valley e a minha esperança é que ele realmente estivesse.

Ele estava fazendo o que amava: atuar, montar a cavalo, fazer filmes. E ele foi magnífico.

– Travis Mills”