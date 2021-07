Morre irmão mais velho de Zico

Reprodução Morre irmão de Zico





O irmão de Zico, Antônio Antunes Coimbra, conhecido como Tunico, faleceu na tarde deste domingo (11). Pelas redes sociais, amigos e parentes do maior ídolo do Flamengo lamentaram a morte do funcionário do Detran-RJ. O clube rubro-negro prestou solidariedade ao ídolo e à família:

“O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento de Antonio Antunes Coimbra, o Tunico, irmão de nosso ídolo maior Zico. Que Deus conforte os familiares e amigos neste momento tão difícil”





A causa da morte ainda não foi anunciada. Tunico foi o único da família Antunes que não fez carreira no futebol.